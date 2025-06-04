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04 июня, 15:35

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Книжный фестиваль "Красная площадь" начал работу у стен Кремля

Книжный фестиваль "Красная площадь" начал работу у стен Кремля

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Читай, Москва! 4 июня в самом сердце столицы уже в 11-й раз начал работу книжный фестиваль "Красная площадь". В нем принимают участие около 400 издательств со всей страны.

На Красной площади развернулось около двух десятков тематических зон – от комиксов и детской литературы до антикварных книг. Особое внимание уделили поэзии: на площадке впервые появился тематический шатер, в котором в течение всех дней фестиваля стихи будут звучать в режиме нон-стоп.

Гостей ждут более 600 различных событий: встречи с писателями и поэтами, презентации новых изданий, лекции, мастер-классы, спектакли и многое другое.

Ключевые темы фестиваля – 80-летие Победы и Год защитника Отечества. Кроме того, здесь отметят юбилеи Сергея Есенина, Михаила Шолохова, Антона Чехова и день рождения Александра Пушкина. Открылся литературный форум концертом симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета – его приурочили к 225-летию первой публикации "Слова о полку Игореве".

Чем издательства и авторы порадуют любителей литературы? Что читают жители столицы? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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