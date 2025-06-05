Фестиваль "Театральный бульвар" охватит 14 городских площадок столицы

В Москве открылся театральный фестиваль "Театральный бульвар". Он продлится 92 дня и охватит 14 площадок. Под открытым небом зрителям покажут более 600 постановок, в том числе спектакли коллективов из России, Сербии, Китая, Индии и Аргентины.

Фестиваль стартовал 1 июня парадом артистов по бульварам столицы. Торжественное открытие прошло в амфитеатре на Покровском бульваре. В числе гостей – актрисы Юлия Пересильд, Екатерина Гусева, Елена Захарова и представители столичного департамента культуры.

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