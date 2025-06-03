Москвичам и гостям столицы рассказали, что их ждет на фестивале "Театральный бульвар"

В столице начался фестиваль "Театральный бульвар", который продлится 92 дня и станет самым продолжительным театральным марафоном в мире. Как рассказали организаторы, в этом году были вдвое увеличено количество локаций, а также продолжительность и число участников.

На отдельных площадках зрителей ждут интерактивные перформансы с использованием нейросетей, ИИ для создания музыки и визуального оформления. Фестиваль стал частью проекта "Лето в Москве" и уже привлек большое количество школьников и семейных зрителей.

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