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03 июня, 17:30

Культура

Москвичам и гостям столицы рассказали, что их ждет на фестивале "Театральный бульвар"

Москвичам и гостям столицы рассказали, что их ждет на фестивале "Театральный бульвар"

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В столице начался фестиваль "Театральный бульвар", который продлится 92 дня и станет самым продолжительным театральным марафоном в мире. Как рассказали организаторы, в этом году были вдвое увеличено количество локаций, а также продолжительность и число участников.

На отдельных площадках зрителей ждут интерактивные перформансы с использованием нейросетей, ИИ для создания музыки и визуального оформления. Фестиваль стал частью проекта "Лето в Москве" и уже привлек большое количество школьников и семейных зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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