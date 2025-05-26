"Моя Москва": Михаил Мамаев. Часть 1

Актер Михаил Мамаев проснулся знаменитым после того, как снялся в киноэпопее о гардемаринах. Однако изначально связывать свою жизнь с актерской профессией он не планировал. В детстве Мамаев занимался музыкой и спортом, увлекался литературой и поэзией.

В этом выпуске, гуляя по району своего детства – Хорошёво-Мнёвникам, артист расскажет, о какой детской потере жалеет до сих пор, признается, чем разочаровал одноклассниц, и раскроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".