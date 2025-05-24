В парке "Красногвардейские пруды" в Москве стартовал фестиваль водных фонариков

Вечером 23 мая в парке "Красногвардейские пруды" открылся фестиваль водных фонариков. С наступлением темноты сотни горожан запускали в воду светящиеся фонарики, загадывая желания.

Гостей порадовали лазерное шоу и интерактивные инсталляции. Те, кто не успел присоединиться в первый день, могут сделать это 24 и 25 мая. Запуск фонариков – в 21:00 на Нижнем Красногвардейском пруду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.