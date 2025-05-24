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24 мая, 09:45

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В парке "Красногвардейские пруды" в Москве стартовал фестиваль водных фонариков

В парке "Красногвардейские пруды" в Москве стартовал фестиваль водных фонариков

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Вечером 23 мая в парке "Красногвардейские пруды" открылся фестиваль водных фонариков. С наступлением темноты сотни горожан запускали в воду светящиеся фонарики, загадывая желания.

Гостей порадовали лазерное шоу и интерактивные инсталляции. Те, кто не успел присоединиться в первый день, могут сделать это 24 и 25 мая. Запуск фонариков – в 21:00 на Нижнем Красногвардейском пруду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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