Одну полосу перекроют для движения на участках Кронштадтского бульвара с 13 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одна полоса на участках дороги Кронштадтского бульвара будет недоступна для движения автотранспорта с 13 мая по 18 июля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Они будут действовать на участке Кронштадтского бульвара в районе 19 дома, 2 корпуса, с 13 до 20 мая в период с 01:30 до 05:30, одну полосу частично закроют для движения.

На участке пересечения Кронштадтского бульвара и местного проезда в районе 27 дома ограничения будут работать круглосуточно с 21 мая до 18 июля.

Ранее столичный Дептранс сообщил о перекрытии движения на участке улиц в районе Андреевской набережной 12 мая. С 07:00 до 20:00 движение перекрыто на участках улицы Сергея Капицы. Также закрыт Ездаков переулок и местный проезд от дома 32а, строения 1, по Ленинскому проспекту до дома 2, строения 4, по Андреевской набережной.

Кроме того, движение транспорта на участках улицы Маршала Воробьева ограничено с 12 мая до 24 октября. Транспорт не сможет проехать по двум или трем полосам дорожного движения. Ограничения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей, отметили в Дептрансе.