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01:38

Транспорт

Восстановлено движение на Филимонковском шоссе в сторону Подмосковья

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение на Филимонковском шоссе в сторону области (в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260) восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее движение автотранспорта на данном участке дороги было перекрыто из-за ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин от столкновения вылетела в шумозащитный экран.

До этого ДТП произошло на внешней стороне 103-го километра МКАД в районе Луговой улицы. По данным Дептранса, на указанном участке дороги произошла авария с участием автомобиля и пешехода. На месте ЧП работали оперативные службы города.

Два автомобиля столкнулись в ТиНАО

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