ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ключевой улице в Москве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

На улице Ключевой в районе 18 дома произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Также в Дептрансе отметили, что движение автотранспорта в районе места ДТП затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса. По предварительным данным, первый не справился с управлением и врезался во второй. В результате никто не пострадал. Другие детали, связанные с аварией, выясняли сотрудники Госавтоинспекции.

До этого четыре автомобиля столкнулись на 314-м километре ЦКАД. По предварительным данным, водитель грузовика въехал в попутный грузовик и две легковушки. В результате погиб водитель первой машины, а сидевший за рулем второго автомобиля получил травмы.