Движение на участках улицы Маршала Воробьева ограничат до 24 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на участках улицы Маршала Воробьева ограничат с 12 мая до 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Транспорт не сможет проехать по двум или трем полосам дорожного движения. Ограничения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей, отметили в ведомстве.

Вместе с тем москвичи не смогут припарковать личный транспорт на этих же участках. Автомобилистов призвали обращать внимание на знаки.

Также с 12 мая по 22 августа водители не смогут воспользоваться одной полосой движения на участке дублера Ломоносовского проспекта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Кроме того, до 18 июня жители и гости столицы не смогут воспользоваться одной полосой движения на участке улицы Виктора Маслова от дома 2 до владения 4а, строения 7 по Восточной улице.