Расписание пригородных поездов шести направлений МЖД изменится с мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская железная дорога (МЖД) изменит расписание пригородных поездов на шести направлениях – Киевском, Горьковском, Павелецком, Белорусском, Рижском и Курском – в связи с модернизацией инфраструктуры в мае. Об этом сообщается в телеграм-канале филиала РЖД.

В МЖД уточнили, что с 1 по 5 мая пройдут путевые работы на станции Беговая, на строящейся станции Петровско-Разумовская продолжится монтаж фасадов конкорса, а на перегоне Москва-Рижская – Подмосковная будут возводить путепровод.

Ремонт путей между Бирюлево-Товарной и Домодедово пройдет в несколько этапов: с 3 по 5 мая, затем с 10 по 12 мая, с 17 по 19 мая, с 24 по 26 мая, с 26 по 28 мая и с 31 мая по 1 июня.

Ранее сообщалось, что пять автовокзалов Москвы подготовили к увеличению пассажиропотока, которое ожидается в майские праздники.

Подготовка проводилась на автовокзалах Красногвардейский, Центральный, Саларьево, Северные ворота и Южные ворота. Кроме того, перевозчики увеличили количество рейсов. Будут усилены меры безопасности.