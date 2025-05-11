Движение перекроют на участке улиц в районе Андреевской набережной 12 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспорт не сможет проехать по участкам улиц в районе Андреевской набережной 12 мая, в понедельник, в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство предупредило, что с 07:00 до 20:00 движение перекроют на участках улицы Сергея Капицы. Также закрыт будет Ездаков переулок и местный проезд от дома 32а, строения 1 по Ленинскому проспекту до дома 2, строения 4 по Андреевской набережной.

Автомобилистов призвали планировать схемы проезда заранее.

Также в период с 12 мая до 24 октября движение будет ограничено на участках улицы Маршала Воробьева. Водители не смогут проехать по двум или трем полосам дорожного движения. Ограничения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей. Кроме того, там нельзя будет припарковать личный транспорт.