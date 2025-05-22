Russpass составил подборку самых красивых фонтанов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туристический сервис Russpass подготовил список самых красивых фонтанов Москвы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Начать прогулку стоит с известнейших фонтанов на ВДНХ: "Золотого колоса", "Каменного цветка" и "Дружбы народов". Их возвели в 1954 году по проектам архитектора Константина Топуридзе. Самый высокий из них – "Золотой колос", покрытый золотой и полихромной смальтой разных оттенков. У его подножия стоят три рога изобилия с овощами и фруктами. Сооружение выпускает 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту.

"Каменный цветок" состоит почти из тысячи струй, а сама идея композиции связана с уральскими сказами писателя Павла Бажова. Фонтан представляет собой чашу в виде бутона цветка, который распускается среди самоцветов. Лепестки скульптуры украшены золотой и цветной смальтой, а на постаментах рядом установлены 16 композиций из бронзы.

Фонтан "Дружба народов" задумывался при строительстве как главный фонтан ВДНХ, символизируя процветание СССР как многонациональной страны. Площадь бассейна составляет почти 4 тысяч квадратных метров, а 800 струй фонтана поднимаются до 20 метров в высоту.

Сама скульптурная композиция состоит из чаши, украшенной золотым снопом пшеницы и подсолнухами, а также фигурами девушек, которые олицетворяют 16 советских республик.

Другие красивые фонтаны можно найти уже в центре Москвы, посетив Манежную площадь. Самой крупной композицией здесь является четверка лошадей, которая символизирует времена года.

Также фонтан "Часы мира" венчает стеклянный купол, который в свою очередь является крышей торгового центра. Внизу находится кольцо, по которому можно понять время в любой точке мира. Рядом, в имитации русла реки Неглинки, есть скульптуры героев сказок: Царевна-лягушка, Аленушка, Жар-птица.

Еще одним примечательным фонтаном является "Турандот", расположенный на Арбате, у здания Театра имени Евгения Вахтангова. Скульптуру установили в 1997 году в честь 75-летия постановки "Принцессы Турандот" по одноименной сказке драматурга Карло Гоцци.

Другим "юбилейным" объектом считается фонтан-ротонда "Наталья и Александр", открытый у Никитских Ворот к 200-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина. Фонтан расположен у храма, где венчались поэт и Наталья Гончарова.

Один из самых впечатляющих фонтанов расположен в Парке Горького. Это светомузыкальный фонтан "Фигурный", который появился в 1955 году, а к Олимпиаде 1980 года был оснащен подсветкой. В 2018 году лампы заменили на прожекторы со светодиодами, а также установили динамики. Изначально светом и струями управляли операторы, но теперь этим занимается специальная программа.



С 2007 года фонтан "Адам и Ева" встречает горожан и гостей города в сквере у метро "Новокузнецкая". Работу объекта обеспечивают 8 насосов разной мощности. В центре – скульптура Адама и Евы под райским деревом. В руках у Евы яблоко, которое уговаривает съесть змей.

Кроме того, в Russpass посоветовали увидеть фонтанный комплекс "Годы войны", расположенный на Поклонной горе. Фонтан протянулся на несколько сотен метров от входа до монумента Победы. Пять каскадов символизируют пять лет войны, а 225 вертикальных струй – число недель Великой Отечественной войны. Вечером здесь включается ярко-алая подсветка, напоминающая о крови, пролитой на полях сражений.

Сезон фонтанов начался в Москве в конце апреля. Перед запуском сооружений специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, провели монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок.

Кроме того, в этом году началась модернизация фонтана в чаше под ракетой-носителем "Восток" на ВДНХ. На месте прежнего сооружения сделают высокотехнологичное, где будет проводиться светодинамическое шоу. Также в городе приведут в порядок фонтан в парке "Дубрава" в районе Куркино.

