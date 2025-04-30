Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Городские фонтаны заработали в Москве. Насладиться ими можно на ВДНХ, Манежной площади, в парке "Музеон", Парке Победы, у Большого театра, Киевского вокзала и в других местах, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Перед запуском сооружений специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, провели монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка состоялась после заполнения фонтанов водой.



"В теплое время года территории у фонтанов – любимые места отдыха горожан. Обновляем их и создаем новые", – написал мэр столицы.

В 2025 году стартовала модернизация фонтана в чаше под ракетой-носителем "Восток" на ВДНХ. На месте прежнего сооружения сделают высокотехнологичное, где будет проводиться светодинамическое шоу.

Также в Москве приведут в порядок фонтан в парке "Дубрава" в Куркине и модернизируют сооружение на территории у Ивановских прудов. Кроме того, как отметил Собянин, в этом году специалисты завершат капитальный ремонт фонтанного комплекса "Музыка Славы" на юго-востоке Москвы.



Он напомнил, что в прошлом году в городе обновили несколько сооружений, в числе которых фонтан с бронзовой фигурой греческого бога Аполлона, комплекс с фигурой Сатира с флейтой Пана и фонтан-ручей в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице.

После зимы специалисты в том числе промыли фонтан "Золотой колос" на ВДНХ. Он расположен в центре Третьего Каменского пруда. В рамках работ альпинисты промыли верхушку сооружения, натерли смальту спецраствором с помощью мягких щеточек, проверили техническое состояние фонтана, конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

