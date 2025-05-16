Сергей Собянин: новый путепровод позволит разгрузить Алтуфьевское шоссе

Новый путепровод на северо-востоке Москвы планируют достроить в 2025 году. Он разгрузит Алтуфьевское шоссе и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин во время визита на объект.

В итоге появится четырехполосная эстакада длиной 135 метров. Она пройдет над железнодорожными путями грузовой линии и соединит Костромскую улицу с Юрловским проездом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.