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15 мая, 08:00

Транспорт

"Культура за 100 секунд": праздничная программа пройдет в Москве в честь 90-летия метро

"Культура за 100 секунд": праздничная программа пройдет в Москве в честь 90-летия метро

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Праздничная программа пройдет в Москве в честь 90-летия метро. Одна из главных площадок – первая построенная станция "Сокольники". Там развернулась историческая реконструкция запуска метрополитена в 1935 году.

В кинотеатре "Москино Космос" покажут фильм французского режиссера Франсуа Трюффо "Четыреста ударов". Это криминальная драма про трудного подростка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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