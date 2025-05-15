15 мая, 08:00Транспорт
"Культура за 100 секунд": праздничная программа пройдет в Москве в честь 90-летия метро
Праздничная программа пройдет в Москве в честь 90-летия метро. Одна из главных площадок – первая построенная станция "Сокольники". Там развернулась историческая реконструкция запуска метрополитена в 1935 году.
В кинотеатре "Москино Космос" покажут фильм французского режиссера Франсуа Трюффо "Четыреста ударов". Это криминальная драма про трудного подростка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.