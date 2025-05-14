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14 мая, 21:15

Политика

В ГД предложили расширить полномочия Госавтоинспекции

В ГД предложили расширить полномочия Госавтоинспекции

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В ГД предложили расширить полномочия Госавтоинспекции. Это касается аннулирования водительских прав.

Ко второму чтению депутаты предлагают проводить внеочередные проверки состояния здоровья автомобилистов, если во время диспансеризации нашли какие-то противопоказания.

Граждан могут отправить на дополнительные обследования и при подтверждении диагноза или отказе от повторного осмотра водитель лишится прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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