В ГД предложили расширить полномочия Госавтоинспекции. Это касается аннулирования водительских прав.

Ко второму чтению депутаты предлагают проводить внеочередные проверки состояния здоровья автомобилистов, если во время диспансеризации нашли какие-то противопоказания.

Граждан могут отправить на дополнительные обследования и при подтверждении диагноза или отказе от повторного осмотра водитель лишится прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

