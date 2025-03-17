Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и метро "Чистые пруды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды", сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Линия появится в Красносельском и Басманном районах и будет пролегать по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова, отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Трамвай соединит восточные районы города с южным и центральным.

"Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий", – отметил Бирюков.

Кроме того, в зону работ войдут участки улиц Каланчевской, Краснопрудной, Чистопрудного и Сретенского бульваров, а также участки Комсомольской площади. Специалисты уберут почти 50 километров воздушных проводов в кабельную канализацию, расширят тротуары до 3–6 метров и заменят их покрытие, благодаря чему общая площадь пешеходной зоны составит свыше 27 тысяч "квадратов".

"Обновим асфальт на проезжей части, нанесем разметку, установим дорожные знаки и шесть светофоров, обустроим новые наземные переходы с контрастным освещением, разместим современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью", – перечислили в пресс-службе комплекса.

Также запланирован монтаж энергоэффективных фонарей, реконструкция лестниц у выходов со станций метрополитена "Комсомольская" и "Чистые пруды", ремонт подпорной стенки у Ленинградского вокзала и высадка свыше 30 деревьев и почти 14 тысяч квадратных метров газона в районе новой трамвайной линии.

"Дополнительное озеленение предусмотрено в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице", – заключили в пресс-службе.

Ранее новый этап восстановления трамвайной линии начался на Трифоновской улице. Рельсовый транспорт перестал ходить между Рижской площадью и улицей Образцова еще в 1995 году, но рельсы так и не убрали.

В 2024 году здесь стартовал их ремонт, чтобы на линию вновь смогли вернуться трамваи. Всего обновление инфраструктуры завершено на 75%.

