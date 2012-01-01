Депутат Петров оценил идею увеличить штрафы за отказ пропустить скорую помощь

В Госдуме хотят ужесточить наказание для водителей, которые не пропускают машины скорой помощи. Поможет ли это решить проблему, разбиралась Москва 24.

"Ненормальная ситуация"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ужесточить наказание для водителей, препятствующих движению машин скорой помощи, предложил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Если инициативу одобрят, штрафы вырастут с 4,5–7 до 20–30 тысяч рублей. Увеличится и максимально возможный срок лишения прав – с года до двух лет.

"Штрафы должны быть ощутимыми для подобных правонарушений. Это не просто не пропустил машину. Это автомобиль скорой медицинской помощи, от времени оказания которой зависит жизнь человека", – отметил парламентарий.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это ненормальная ситуация, когда мы видим кадры, что отдельные умники за рулем не пускают машину скорой помощи, начинают всячески ей препятствовать. Такое поведение не просто некорректно, а противоправно и антиобщественно. Поэтому подобных случаев вообще не должно быть.

Подобные инциденты на дорогах не редкость. К примеру, в начале декабря 2024 года 24-летний водитель японской иномарки перегородил выезд со двора скорой, госпитализировавшей пациентку во Владивостоке. По данным СМИ, мужчина отказывался сдавать назад, так как в машине медработников якобы находилась "алкашка". Позднее водитель извинился на камеру и получил штраф.

А в январе 2025-го москвичка за рулем внедорожника заблокировала проезд скорой на Третьем транспортном кольце, игнорируя световые и звуковые сигналы. В итоге 45-летнюю женщину привлекли к административной ответственности.

Как навести порядок?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У врачей скорой помощи нет способов воздействия на препятствующих проезду водителей, кроме подачи звуковых и световых сигналов, отметил в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Парламентарий признал проблему и согласился, что бороться с ней нужно в том числе через увеличение штрафов и сроков лишения прав.

"У водителей должно быть понимание, что из-за их действий тот больной, которого везут в больницу или к которому едут, подвергается риску осложнений или гибели", – подчеркнул депутат.

Также, по его мнению, на дорогах должно стать больше средств фиксации нарушений, чтобы никто не мог уйти от наказания.





Александр Петров член комитета Госдумы по охране здоровья У нас растет культура вождения, так как в том числе выписывается много штрафов. Их стало больше, потому что установлено немало камер, и их количество нужно увеличивать. Надо, чтобы они были вообще везде, во всех городах – больших и малых.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В то же время одной лишь фиксации факта нарушения не всегда достаточно, отметил в разговоре с Москвой 24 член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков. Эксперт пояснил, что подобные ситуации попадают в объектив дорожных камер или видеорегистраторов в машинах медработников, однако установить личность нарушителя все равно сложно.

"В таких случаях к ответственности привлекают собственника авто, но в момент инцидента за рулем мог быть и не он. Чтобы наказать именно водителя, на месте должен быть сотрудник Госавтоинспекции", – отметил эксперт.





Кирилл Янков член общественного совета при Минтрансе России На мой взгляд, более эффективное решение – снабдить врачей скорой специальными средствами связи, через которые они могли бы оперативно сообщать о проблеме сотрудникам Госавтоинспекции. Тогда автомобиль виновного остановят на первом же посту.

Однако воплотить подобную систему на практике будет сложно, признал Янков. Так как блокирующих скорые немало, на поиски всех водителей просто не хватит сотрудников правоохранительных органов, заключил эксперт.

