Маршруты трамваев изменились в Черемушках на время ремонта, предупредил столичный Дептранс. В ближайшее время трамвай № 26 будет курсировать через станцию метро "Ленинский проспект" и улицу Вавилова.

Также трамвай № 38 будет проезжать от метро "Авиамоторная" и ДК "Компрессор" до Серпуховского Вала, далее до метро "Октябрьская". Вместо трамваев в Черемушках работает временный маршрут автобуса 038, который ходит от метро "Тульская" через МЦК "Крымская" и "Черемушки" до метро "Профсоюзная".

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