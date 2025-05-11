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11 мая, 09:15

Транспорт

Семь поездов "Иволга 4.0" вышли на маршрут МЦД-4

Семь поездов "Иволга 4.0" вышли на маршрут МЦД-4

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Семь новых составов "Иволга 4.0" начали курсировать по четвертому Московскому центральному диаметру. Это поезда последнего поколения – с Wi-Fi, USB-зарядками, низким уровнем шума и третьей дверью для быстрой посадки и высадки.

До конца года полностью обновят подвижной состав двух пригородных направлений. Почти все комплектующие "Иволг" производятся в России. МЦД уже лидирует в мире по темпам модернизации, а возраст поездов сократился в четыре раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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