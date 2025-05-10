В Москве запустили проект "Рядом", посвященный 80-летию Победы и героям Великой Отечественной войны. Плакаты, которые рассказывают об их подвигах, разместили на остановках общественного транспорта и киосках печати.

В списке проекта находятся более 200 адресов. Плакаты можно найти на улицах Расковой, Черняховской, Расплетина, а также Комдива Орлова, Народного Ополчения и многих других. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.