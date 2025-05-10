Праздничная программа в честь Дня Победы будет идти в Москве до конца выходных

В Москве подготовили сотни тематических мероприятий по случаю Дня Победы. Идти они будут до конца выходных.

Например, 10 мая в 12:00 на ВДНХ пройдет торжественный марш в конном строю. В то же время начнется мультимедийная программа "Народный подвиг", а с 14:00 до 18:00 в Доме культуры будут показывать документальные военные фильмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.