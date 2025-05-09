Салюты в честь Дня Победы пройдут в Москве и других городах-героях

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Салюты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и других городах-героях. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Приказываю 9 мая 2025 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ <…> 30 залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок", – говорится в документе.

Помимо столицы, салюты запустят в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В нем принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. Глава государства предложил почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

В этом году торжественный концерт на Красной площади не состоится. Однако для жителей и гостей столицы по всей Москве открыты праздничные площадки, на которых звучат известные песни времен ВОВ и транслируется парад на Красной площади.

В дни празднования 80-летия Победы в ВОВ российские власти принимают особые меры безопасности. Например, в столице действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме тех, которые выполняют государственные нужды.