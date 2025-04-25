Концерт на Красной площади в Москве исключен из плана мероприятий на 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к Дню Победы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Причина решения не уточняется.

Между тем в Краснодаре не состоится парад Победы 9 мая. Причиной для этого стали потенциальные угрозы для участников, пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и добавил, что мероприятие перенесут в Новороссийск.

В свою очередь, Владимир Путин ранее подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий. Документ предусматривает обязательное соблюдение требований антитеррористической безопасности.