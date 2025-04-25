25 апреля, 22:37Город
Концерт на Красной площади в Москве исключен из плана мероприятий на 9 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российское правительство исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к Дню Победы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Причина решения не уточняется.
Между тем в Краснодаре не состоится парад Победы 9 мая. Причиной для этого стали потенциальные угрозы для участников, пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и добавил, что мероприятие перенесут в Новороссийск.
В свою очередь, Владимир Путин ранее подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий. Документ предусматривает обязательное соблюдение требований антитеррористической безопасности.
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