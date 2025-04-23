Издание "Аргументы и факты" подготовило спецпроекты к 80-летию Великой Победы

Фото: may9.aif.ru

Журналисты издания "Аргументы и факты" подготовили спецвыпуск, приуроченный к 80-летнему юбилею Великой Победы и включающий эксклюзивные репортажи, интервью и исторические материалы. Проект вышел по всей стране 23 апреля увеличенным тиражом.

"В конце прошлого и начале этого года "Аргументы и Факты" подготовили ряд значительных проектов о войне. В первую очередь это серия репортажей Георгия Зотова, посвященных мемориалам на местах гитлеровских концлагерей", – рассказал главный редактор издания Михаил Чкаников.

По его словам, работа Зотов стала основой для масштабного интернет-проекта "Мы победили!", в который также вошла серия исторических эссе Константина Кудряшова "Шаги Победы". Эти материалы содержат в себе рассказы о ключевых сражениях, произошедших 80 лет назад.

В проекте также есть раздел "Непобедимые". Он полностью состоит из видеоинтервью с ветеранами войны и тружениками тыла, которые дожили до наших дней.

Ожидается, что в рамках "Мы победили!" в течение всего года будут появляться новые материалы, посвященные празднованию 80-летия Победы в регионах России.

Кроме того, издание запустило масштабную рекламную кампанию с поздравлениями приближающейся даты. В рамках идеи были созданы рекламные щиты, сити-форматы и суперсайты, а также размещены баннеры на медиафасадах в городах-героях, таких как Москва, Санкт-Петербург и Волгоград, а также в городах воинской славы – Владивостоке, Хабаровске и Воронеже.

В свою очередь, к юбилейной дате и медиахолдинг "Москва Медиа" совместно с Музеем Победы подготовили специальный проект – фотовыставка "Москва: сохраняя память". С 28 апреля по 11 мая на Чистопрудном бульваре будут представлены фотографии, отражающие жизнь столицы в годы ВОВ и современный облик города.

Работы фотокорреспондентов отражают преображение мегаполиса за последние десятилетия, включающие в себя внедрение цифровых технологий, развитие транспорта и много другое. Причем выставка позволяет почувствовать связь времен и поколений.