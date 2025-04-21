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Владимир Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий, соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.



Законопроект предусматривает обязательное соблюдение требований антитеррористической безопасности объектов при проведении зрелищных мероприятий. При этом, если объект не соответствует данным условиям, проведение в этом месте массовых мероприятий будет запрещено.

Правила обеспечения порядка и безопасности при проведении зрелищных мероприятий будет определять правительство России. При этом организатор мероприятия и собственник объекта, где оно будет проводиться, будут обеспечивать соблюдение необходимых требований.

Кроме того, закон предусматривает заблаговременное уведомление органов власти субъекта относительно тематики события, места и времени его проведения, а также количества зрителей. Данные должны быть предоставлены организатором мероприятия не позднее чем за 10 дней до события.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о назначении штрафов в случае неисполнения решений антитеррористической комиссии Москвы. До этого штрафы были предусмотрены только за неисполнение решений Национального антитеррористического комитета.

За нарушение граждане должны будут заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 200 тысяч рублей.

