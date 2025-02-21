Собянин подписал закон о штрафах за неисполнение решений антитеррористической комиссии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о назначении штрафов в случаях неисполнения решений антитеррористической комиссии Москвы. Документ доступен на портале мэра и правительства города.

До этого штрафы были предусмотрены только за неисполнение решений Национального антитеррористического комитета. По поручению Владимира Путина в субъектах России начали работать органы по профилактике терроризма. В Москве за это отвечает антитеррористическая комиссия.

Теперь за нарушение граждане должны будут заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 200 тысяч рублей.

Штрафы будут назначать только за те решения, которые доведены до госорганов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, граждан с одновременным уведомлением о том, что неисполнение такого решения влечет административную ответственность.

В случаях, когда неисполнение решения комиссии имеет признаки правонарушения ФЗ или КоАП Москвы, лицо, допустившее его, привлекается к ответственности, которая определена федеральным законом или КоАП.

Таким образом власти столицы рассчитывают улучшить профилактику терроризма.

Ранее Собянин указал, что связанные с терроризмом и экстремизмов вызовы продолжаются. Поэтому важно использовать возможности информационных технологий и совместную работу ФСБ, прокуратуры, СК и ГУ МВД по Москве. По словам мэра, столица, как и прежде, будет активно помогать в развитии материальной базы столичного главка МВД РФ, реконструировать здания, строить новые, обеспечивать техникой и соцподдержкой.