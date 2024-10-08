Путин назвал борьбу с терроризмом и коррупцией ключевым направлением для СНГ

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Борьба с терроризмом, экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией является одним из приоритетов в совместной работе СНГ. Об этом заявил Владимир Путин на саммите Содружества Независимых Государств.

В своей речи лидер РФ также обратил внимание на налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов стран СНГ. Так, он упомянул проведенные недавно в Узбекистане учения.

"Весьма своевременной стала и инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации", – уточнил президент.

Также глава государства выразил надежду, что на саммите будет принято решение об утверждении этой программы.

Ранее Путин назвал движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в некотором роде союзником России в борьбе с терроризмом. Он пояснил, что талибы контролируют власть в Афганистане.

Глава страны также отметил, что Москва неоднократно получала сигналы со стороны движения, что они готовы работать с РФ в этой сфере. Однако, уточнил он, сроки возможного признания и полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зависят от развития ситуации.

До этого МИД и Минюст РФ предложили вычеркнуть "Талибан" из списка запрещенных в РФ организаций. В свою очередь, Путин отмечал, что этот вопрос постоянно обсуждается, однако страна учитывает мнение каждой стороны по этой теме.