Путин назвал талибов союзниками РФ по борьбе с терроризмом

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Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) контролирует власть в Афганистане, поэтому в этом смысле они союзники РФ в борьбе с терроризмом, заявил Владимир Путин.

"Любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым она, эта власть, руководит. Уверен, что и "Талибан" заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам", – цитирует его ТАСС.

При этом Москва неоднократно получала сигналы со стороны движения, что они готовы работать с РФ в сфере противодействия терроризму. Однако сроки возможного признания и полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зависят от развития ситуации. Между тем Москва исходит из того, что такие вопросы всегда решаются на основе консенсуса.

Ранее МИД и Минюст РФ предложили вычеркнуть "Талибан" из списка запрещенных в РФ организаций. В свою очередь, Путин отмечал, что этот вопрос постоянно обсуждается, однако РФ учитывает мнение каждой стороны по этой теме.

