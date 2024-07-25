Путин заявил, что РФ собирает неопровержимые улики преступлений неонацистов в Донбассе

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Сотрудники органов следствия России в условиях СВО собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов на освобожденных территориях. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудники органов следствия МВД, СК и ФСБ вносят незаменимый вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, и поблагодарил их за результативную честную работу и верность своему долгу.

"Отмечу, что сейчас, в условиях специальной военной операции, органы следствия решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобожденных территориях, порой в очень сложных условиях, с риском для жизни, тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов", – подчеркнул президент.

Путин отметил, что у тех, кто пытается расколоть российское общество, запугать людей и сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. По словам президента, их ожидает лишь неотвратимое и справедливое возмездие.

Российский лидер выразил уверенность, что сотрудники органов следствия РФ продолжат добиваться новых достойных результатов и демонстрировать профессионализм, объективность и безусловную преданность Отечеству.

Ранее Путин заявил о всероссийской поддержке Донбасса и Новороссии для налаживания мирной жизни, а также раскрытия потенциала для последующего развития этих регионов. Глава государства отметил, что сейчас безопасность этих регионов находится в приоритете и призвал не сбавлять темпы развития новых регионов и контролировать сроки выполнения поставленных задач.