Комитет ГД одобрил запрет зрелищных мероприятий в местах без антитеррористической защиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, запретив проводить их в местах без антитеррористической защиты. Об этом говорится в думской электронной базе.

Таким образом, если объект или территория не соответствуют этим требованиям и правилам обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, то проводить их там нельзя.

Кроме того, комитет ГД одобрил поправку, согласно которой правоохранители и прочие ведомства будут получать все необходимые сведения о зрелищных мероприятиях не позднее 10 дней до их проведения. К этим данным относятся тема, место, дата, время, число посетителей и меры безопасности.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о назначении штрафов в случае неисполнения решений антитеррористической комиссии Москвы. До этого штрафы были предусмотрены только за неисполнение решений Национального антитеррористического комитета.

За нарушение граждане должны будут заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 200 тысяч рублей.

