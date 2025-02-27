Путин поручил принять дополнительные меры для защиты российской границы

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Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы. Об этом президент сказал на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях", – указал глава государства.

Он потребовал принять дополнительные меры и по обеспечению безопасности жителей приграничных районов страны. Кроме того, необходимо и дальше укреплять антитеррористический потенциал подразделений ФСБ в новых регионах России, решительно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки раскола и разобщения общества, представителей разных религий и национальностей, добавил Путин.



"Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство", – уверен президент.

Более половины террористических преступлений были спланированы украинскими спецслужбами и их кураторами. Кроме того, активность иностранных разведывательных служб в период проведения СВО возросла, повысился и уровень их технической оснащенности, подчеркнул Путин.

"А значит, необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера", – сказал он.

При этом лидер страны добавил, что Москва выступает за создание системы неделимой европейской и глобальной безопасности. Такая система должна быть на долгосрочную перспективу, но обеспечение безопасности одних не может покрываться за счет или в ущерб безопасности других, подчеркнул Путин.

"И точно не за наш счет, не за счет России", – уточнил президент.

Ранее Путин заявлял, что бойцы специальной военной операции своей доблестью и победами сформировали условия для начала диалога по решению украинского кризиса. В это же время Москва хочет как можно скорее добиться мира на Украине. Президент России отмечал, что на пути у этой цели стоит президент Украины Владимир Зеленский.

