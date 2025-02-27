Путин поздравил военных сил специальных операций с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС РФ с профессиональным праздником. Поздравление президента РФ было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей спецназначения стало важной вехой в развитии армии РФ, значительно повысило боеспособность войск, а также позволило решать особые задачи в интересах страны, для защиты наших граждан и суверенитета РФ.

"С первых дней в ваши ряды встали подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы. Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы", – обратился к бойцам президент РФ.

На сегодняшний день боевой опыт, выучка и технических арсенал военнослужащих помогают в решении задач спецоперации на Украине, подчеркнул Путин. Бойцы сил специальных операций действуют решительно и смело на линии боевого соприкосновения и в тылу врага, в прифронтовых и приграничных районах.

Российский президент поблагодарил личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, мужество и стойкость при выполнении задач и за верность воинскому долгу и Присяге. Путин добавил, что работа по развитию сил специальных операций обязательно продолжится: будут повышаться боевые возможности подразделений, их также обеспечат новейшими образцами вооружения, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

"Наш народ гордится вами, вашими подвигами. И уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества", – заявил Путин.

23 февраля Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества. В Кремле также состоялась церемония вручения госнаград. Золотую Звезду получили 11 военнослужащих.

Глава государства отметил то, с какой отвагой военнослужащие борются за мир и будущее россиян. По его словам, современному поколению россиян выпала почетная миссия защищать Родину.