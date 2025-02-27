Путин заявил, что бойцы СВО создали условия для диалога по кризису на Украине

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Бойцы спецоперации своей доблестью и победами сформировали условия для начала диалога по решению украинского и других кризисов. Об этом заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ.

"Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших вооруженных сил, наших героев", – подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия как можно скорее хочет добиться мира, но президент Украины Владимир Зеленский стоит на пути этой цели. Глава государства уточнял, что Зеленский уклоняется от мирных переговоров.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщал, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое. Американский лидер подчеркивал, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и в конечном счете достижение постоянного мира.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что хорошая сделка по урегулированию конфликта на Украине оставит ее участников "немного несчастными". По ее словам, Трамп знает, как заключать сделки.