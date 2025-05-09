Парад Победы на Красной площади в Москве завершился пролетом авиации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади завершился пролетом авиации.

Над Москвой пролетела групп высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29, "Русские витязи" на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25. Последние окрасили небо цветами российского флага.

В параде приняли участие свыше 11 тысяч военных. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

В этом году организована в онлайн и в традиционном формате акция "Бессмертный полк", которая также проводится во всех российских школах и колледжах.

Помимо этого, в России в честь 80-летия Победы проводятся акции "Сад памяти", "Чтения победы", "Георгиевская ленточка", Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа", онлайн-квест "Вечные звезды", "Поезд Победы".

Празднование 80-летия Победы проходит также во всех странах ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане. В государствах проводятся памятно-мемориальные, социальные, а также культурно-просветительские мероприятия.

