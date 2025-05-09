Парад Победы проходит на Красной площади в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Торжественный парад начался на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под оркестр, исполняющий "Священную войну", внесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков, примет его министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По главной площади маршируют курсанты и офицеры московских военных училищ, а также участники спецоперации. В состав парадных расчетов вошли военные Мьянмы, Белоруссии, Вьетнама, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Казахстана, КНР, Киргизии и Лаоса.

По Красной площади пройдут танки, бронемашины, ракетные установки и иная военная техника. После этого в небе над Кремлем пролетят боевые самолеты.

За парадом наблюдает президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью. Также на мероприятии присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Бразилии, Палестины, Сербии, Буркина-Фасо, КНР, премьер-министры Словакии, Малайзии и многие другие.

В этом году торжественный концерт на Красной площади не состоится. Однако для жителей и гостей столицы по всей Москве открыты праздничные площадки, на которых звучат известные песни времен ВОВ и транслируется парад на Красной площади.

В дни празднования 80-летия Победы в ВОВ российские власти принимают особые меры безопасности. Например, в столице действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме тех, которые выполняют государственные нужды. Также нельзя запускать петарды, фейерверки, ракеты и иные пиротехнические изделия.

