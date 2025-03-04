Путин заявил, что ВС Мьянмы примут участие в параде Победы в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Военные Мьянмы вместе с расчетами ВС России пройдут парадным маршем по Красной площади в Москве 9 Мая. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи с главой мьянманского кабмина Мин Аун Хлайна.

Глава государства также пригласил премьер-министра Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее российский лидер пригласил на празднование 80-летия Победы президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и главу Белоруссии Александра Лукашенко.

В свою очередь, президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже подтвердил свое участие. Кроме того, лидер Сербии Александр Вучич договорился с премьером Словакии Робертом Фицо приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы.

Участие в праздничных мероприятиях также примут власти Эфиопии, президент Палестины Махмуд Аббас и председатель КНР Си Цзиньпин.