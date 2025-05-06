Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА

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Столичная прокуратура призвала сообщать в полицию о всех фактах нарушения законодательства, включая обнаружение в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Там напомнили, что в столице действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме тех, которые выполняют государственные нужды. Запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны и авиамодели, влечет за собой штрафы.

Согласно статье 14.1 КоАП РФ, граждан могут оштрафовать до 50 тысяч рублей, а юридические лица могут получить административную приостановку деятельности до 90 суток.

"Статьей 271.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и наказание в виде лишения свободы", – предупредили в прокуратуре.

Также в ведомстве призвали воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и других пиротехнических изделий в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

"Категорически запрещено использовать такие изделия в местах массового пребывания людей, в зданиях и сооружениях любого назначения, в том числе на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов", – добавили в прокуратуре.

За нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ также предусмотрена административная ответственность. В случае более тяжких последствий действий нарушителю может грозить уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Москве могут быть введены ограничения на доступ в Сеть. Это связано с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий.

Эксперты уточняли, что одной из основных целей отключения мобильной связи может быть затруднение наведения вражеских беспилотников. В частности, дроны ориентируются по данным GPS, но также определяют геолокацию по сетям Wi-Fi и базовым станциям сотовой связи.

