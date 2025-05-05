Роскомнадзор заявил об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор не регистрирует каких-либо проблем в работе мобильных операторов на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время сбоев нет", – говорится в сообщении.

О неполадках стало известно утром 5 мая. Жалоб поступило не менее 958. Больше всего обращений было направлено из Москвы – 77%. Еще по 4% – из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Сбои наблюдались в работе T2 (341 жалоба), МТС (479), "Билайна" (250), "МегаФона" (82), Yota (58) и "Ростелекома" (45). При этом в "МегаФоне" и "Билайне" заявили, что проблемы возникли по независящим от операторов причинам.