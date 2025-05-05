РСЧС: доступ в интернет в Москве может быть ограничен из-за мер безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве могут быть введены ограничения на доступ в интернет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СМС-рассылку РСЧС.

"Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", – говорится в сообщении.

Пользователи уже столкнулись со сбоем в работе нескольких операторов связи. К 11:07 по московскому времени на неполадки в работе "Билайна" поступило 958 жалоб, их пик пришелся на 10:30. Большинство жалоб было направлено из Москвы – 77%, еще по 4% – из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Проблемы также наблюдались у пользователей T2 (341 жалоба), МТС (479), "МегаФона" (82), Yota (58) и "Ростелекома" (45).

О том, что сбои возникли по независящим от операторов причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службах "МегаФона" и "Билайна". Там утверждали, что их сети работают стабильно, но могут наблюдаться неполадки, в связи с чем пользователям рекомендовали пользоваться WiFi.