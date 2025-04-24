Сбой произошел в работе Т-Банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой зафиксирован в работе Т-Банка. За 15 минут от пользователей поступило 66 жалоб, сообщается в телеграм-канале "СБОЙ.РФ – Мониторинг сбоев".

В основном на работу российского мобильного банка пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Больше всего на проблему указали пользователи из столицы – 32%.

В ночь на вторник, 22 апреля, специалисты Роскомнадзора выявили сбой в работе иностранных мессенджеров. Например, российские пользователи массово жаловались на работу Telegram.

Еще один сбой ранее произошел в работе сервисов МТС. Жалобы о неполадках поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, а также из Астраханской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Около 94% пользователей заявили об общем сбое, а еще 3% пожаловались на перебои в работе мобильного приложения.

