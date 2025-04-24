24 апреля, 15:50Технологии
Сбой произошел в работе Т-Банка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сбой зафиксирован в работе Т-Банка. За 15 минут от пользователей поступило 66 жалоб, сообщается в телеграм-канале "СБОЙ.РФ – Мониторинг сбоев".
В основном на работу российского мобильного банка пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Больше всего на проблему указали пользователи из столицы – 32%.
В ночь на вторник, 22 апреля, специалисты Роскомнадзора выявили сбой в работе иностранных мессенджеров. Например, российские пользователи массово жаловались на работу Telegram.
Еще один сбой ранее произошел в работе сервисов МТС. Жалобы о неполадках поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, а также из Астраханской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Около 94% пользователей заявили об общем сбое, а еще 3% пожаловались на перебои в работе мобильного приложения.