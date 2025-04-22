Сбой произошел в работе бота Downdetector

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В работе отслеживающего жалобы на интернет-сервисы бота Downdetector произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Ранее пользователи одновременно якобы начали жаловаться на множество зарубежных и отечественных сервисов. В частности, за 10 минут были зафиксированы неполадки в работе Steam, телекоммуникационного провайдера "Сибирский медведь", интернет-провайдера "Сибсети", "Ростелекома", Т2, Google, Wildberries, "ВКонтакте", сервисов "Яндекса", а также "Авито" и некоторых банков.

При этом позднее все соответствующие сообщения были удалены из телеграм-канала детектора.

"У нас произошел сбой, и бот вырвался на свободу. Привяжем его покрепче, чтобы такого больше не повторилось. Приносим извинения за ложную тревогу и доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 22 апреля, сбой в работе иностранных мессенджеров был зафиксирован специалистами Роскомнадзора. Например, россияне жаловались на проблемы с Telegram.

Еще один массовый сбой в работе мессенджера произошел вечером 17 апреля. Всего было зафиксировано более 6 тысяч жалоб. При этом больше всего сообщений поступало из Узбекистана.