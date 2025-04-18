Сбой произошел в работе сервисов МТС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой в работе сервисов МТС произошел в пятницу, 18 апреля. Информация следует с портала Downdetector.

Жалобы о неполадках поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, а также из Астраханской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Согласно сведениям Downdetector, около 94% пользователей заявили об общем сбое, еще 3% пожаловались на перебои в работе мобильного приложения, а менее 1% – на проблемы в работе личного кабинета, сайта и сервиса.

Ранее сбой произошел в Telegram. Более 6 тысяч пользователей пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения и сайта, а также на неполадки с оповещениями и общий сбой. При этом больше всего жалоб поступало из Узбекистана. Также сбои фиксировались в Крыму, Нижегородской и Челябинской областях, Московской области.

Однако спустя время работа Telegram была восстановлена. Проблемы были связаны со сбоем в инфраструктуре сервиса, уточнил Роскомнадзор. В РКН добавили, что жалобы фиксировались по всему миру, в частности в Германии, Болгарии, России и Испании.

