Массовый сбой произошел в работе Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Уже зафиксировано более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на сбой мобильного приложения (55%), оповещений (20%), сбой сайта (18%) и общий сбой (2%). При этом больше всего сообщений поступает из Узбекистана, на который пришлось 16% жалоб. Также проблемы фиксируются в Крыму, Нижегородской и Челябинской областях, а также Московской области.

Ранее российские пользователи жаловались на проблемы в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В основном фиксировались проблемы в работе оповещений (55%), общий сбой (26%) и неполадки в работе мобильного приложения (16%).