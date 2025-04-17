17 апреля, 19:38Технологии
Массовый сбой произошел в работе Telegram
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Уже зафиксировано более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Пользователи жалуются на сбой мобильного приложения (55%), оповещений (20%), сбой сайта (18%) и общий сбой (2%). При этом больше всего сообщений поступает из Узбекистана, на который пришлось 16% жалоб. Также проблемы фиксируются в Крыму, Нижегородской и Челябинской областях, а также Московской области.
Ранее российские пользователи жаловались на проблемы в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В основном фиксировались проблемы в работе оповещений (55%), общий сбой (26%) и неполадки в работе мобильного приложения (16%).
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