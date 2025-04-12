В работе WhatsApp в России произошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские пользователи жалуются на проблемы в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом говорится на сайте Downdetector.

По данным сервиса, к 18:00 по московскому времени на работу мессенджера уже пожаловались 2 323 пользователей. В основном россияне жалуются из-за проблем в работе оповещений (55%), общего сбоя (26%) и неполадок в работе мобильного приложения (16%).

В последний раз массовый сбой в работе WhatsApp произошел 28 февраля. Тогда число сообщений о неполадках достигло 4 тысяч. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья.

Самой распространенной проблемой стали оповещения, которые перестали приходить пользователям. Также у WhatsApp фиксировались сбои в мобильном приложении, на сайте и в личном кабинете.

О масштабном сбое в работе мессенджера сообщили не только россияне. Большое число жалоб пришло от разных европейских стран. Из ФРГ поступило свыше 100 тысяч жалоб, а из Великобритании – более 68 тысяч.