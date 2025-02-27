Пользователи Instagram массово жалуются на жестокий контент

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Пользователи со всего мира жалуются на работу соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) из-за того, что их ленты оказались наводнены жестокий контентом.

У многих пользователей при просмотре видео Reels в приложении стали слишком часто попадаться ролики с предупреждением о "потенциально неприемлемом контенте". В самом видео могут показываться жестокие драки, убийства людей и животных, а также порнографические материалы. При этом на некоторых из таких видео даже не появляется предупреждение о неприемлемом контенте.

Руководство соцсети пока не делало никаких официальных заявлений о том, что могло стать причиной массового появления жестокого контента в лентах большинства пользователей.

В свою очередь, издание Hindustan Times предполагает, что сбой мог произойти в работе искусственного интеллекта, который проверяет посты на наличие опасного контента и ограничивает их видимость. Еще одна причина может заключаться в изменении алгоритма Instagram – последнее обновление приложения могло ошибочно установить приоритет для определенных постов, что привело к всплеску такого контента.

Ранее суд в Москве признал компанию TikTok нарушившей порядок ограничения доступа к информации и оштрафовал ее на 3,5 миллиона рублей. Причиной стала пропаганда руфинга среди несовершеннолетних. Сервис для создания коротких видео не ограничил доступ к материалам, пропагандирующим проведение времени подростками на крышах зданий.