The Verge: YouTube изменит методы показа рекламы в видеороликах

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Видеохостинг YouTube будет показывать рекламные ролики в точках прерывания видео, чтобы сделать просмотр более естественным для пользователей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Verge.

Согласно справочной информации стриминга, компания хочет сократить число mid-roll-рекламных вставок, которые могут прерывать динамичные моменты ролика. После обновления алгоритмы будут находить в повествовании авторов паузы в речи и моменты смены сценария, чтобы более логично вставлять рекламу.

Также такие вставки появятся и в старых роликах, где блогеры расставляли рекламу самостоятельно. Авторы смогут отменить эту функцию, однако в таком случае их видео будут приносить меньше дохода, предупредила платформа.

YouTube предложил совмещать автоматическое и ручное размещение рекламы. Блогеры, которые продолжат самостоятельно расставлять рекламу, смогут связаться с хостингом в YouTube Studio, чтобы оценить нововведение.

По результатам прошлогоднего эксперимента с функциями видео, в которых реклама была размещена как автоматически, так и вручную, приносили на 5% больше прибыли, чем ролики с размещением только вручную. Однако авторы смогут и дальше самостоятельно контролировать размещение рекламы.

Между тем корпорация Apple устранит проблему с функцией "Диктовка" на iPhone, из-за которой слово "расист" распознается как "Трамп". По словам представителя компании, проблема была выявлена в системе распознавания речи. Именно она и лежит в основе "Диктовки".

Ошибку заметили пользователи. При диктовке фамилия американского лидера появлялась лишь на короткое время. Apple объяснила, что функция распознавания речи может временно показывать слова, которые звучат похоже, прежде чем предложить правильный вариант.