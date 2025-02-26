Variety: Apple исправит распознающую слово "расист" как "Трамп" ошибку

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Корпорация Apple устранит проблему с функцией "Диктовка" на iPhone, из-за которой слово "расист" распознается как "Трамп", передает журнал Variety со ссылкой на представителя компании.

По его словам, проблема была выявлена в системе распознавания речи. Именно она и лежит в основе "Диктовки".

"Сегодня (26 февраля. – Прим. ред.) мы выпускаем исправление", – отметил представитель Apple.

Издание указало, что ошибку заметили пользователи. При диктовке фамилия американского лидера появлялась лишь на короткое время. Apple же объяснила, что функция распознавания речи может временно показывать слова, которые звучат похоже, прежде чем предложить правильный вариант.

Ранее инсайдер Марк Гурман раскрыл детали будущей модели iPhone 17 Pro. По его словам, Apple планирует акцентировать внимание на значительно улучшенных возможностях видеозаписи в смартфоне.

В прошлые годы компания делала упор на фото. Однако в этот раз фокус сместится к видео, что, как считает аналитик, связано со стремлением Apple привлечь внимание видеоблогеров. Ожидается, что в осенней презентации компания подчеркнет новые возможности видеозаписи.

