OpenAI представила встроенный поисковик с ChatGPT для Apple

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Американская технологическая компания OpenAI представила новую версию приложения ChatGPT, которая включает расширение для браузера Safari на смартфонах Apple. Теперь пользователи могут использовать чат-бот в качестве поисковой системы по умолчанию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал MacRumors.

Расширение ChatGPT Search Extension становится доступным в настройках Safari после обновления. Активировав его, пользователи смогут использовать сервис ChatGPT Search для обработки запросов в поисковой строке Safari вместо стандартной поисковой системы.

"Применяются те же политики, которые регулируют использование вами ChatGPT", – говорится в описании функции.

Для работы расширения необходим доступ к Google или сайту поисковой системы по умолчанию. После предоставления доступа все поисковые запросы будут перенаправляться в поиск ChatGPT. Однако сделать ChatGPT изначальной системой для поиска все еще невозможно.

Между тем Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.4, в которой есть поддержка роботов-пылесосов. Речь идет об устройствах, которые работают через протокол Matter и доступны в приложении "Дом". Через приложение можно нажимать на кнопки "Старт" и "Стоп", выбирать режимы работы робота, а также отправлять устройство на док-станцию.