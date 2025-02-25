Mash: Apple задолжала россиянам около 40 миллионов рублей

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Американская корпорация Apple оказалась должна россиянам порядка 40 миллионов рублей за реализованную за последние три года продукцию с браком. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Суд обязал ООО "Эппл Рус" (представитель Apple в России) выплатить 40 миллионов рублей покупателям по их искам.

По данным СМИ, жительница Курска купила за 375 000 тысяч рублей MacBook, дефект которого не позволял заряжать устройство. Однако, уточнило СМИ, в салоне гарантийного ремонта ей не помогли, сославшись на санкции. После этого женщина обратилась в суд, который обязал "Эппл Рус" компенсировать 630 000 рублей.

Однако компании придется выплатить долг только в том случае, если она снова начнет работать на территории России.

Между тем в России стали известны цены на новый смартфон компании iPhone 16e. Стоимость устройства с объемом памяти 128 гигабайтов составляет 77 999 рублей. При этом за модель с 256 гигабайтами памяти придется заплатить 89 999 рублей. За смартфон с 512 гигабайтами памяти компания запросила 119,99 тысячи рублей.